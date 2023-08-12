Этот тест за 10 вопросов с точностью определит как работает ваш мозг

Человеческий мозг - удивительное творение природы, которое не перестает удивлять исследователей своими возможностями. Правда, относиться к нему, как и ко всему остальному организму, следует с величайшей осторожностью. Стоит помнить о том, что с возрастом мозг начинает стареть, и количество нейронов уменьшается. Это вовсе не значит, что с каждым годом человек соображает все хуже - кому-то и в преклонные годы удается сохранить удивительную ясность ума. Эксперты назвали признаки, которые свидетельствуют о преждевременном старении мозга - заметив нечто подобное у себя, необходимо получить консультацию специалиста. Так, например, о нарушениях в мозге свидетельствуют проблемы с подбором слов - неполадки возникают в левой височной и теменной доле, которые отвечают за речь. Резкие перепады настроения тоже могут намекать на заболевания мозга - например, апатия, возникшая без всякой на то причины. Стоит насторожиться, если возникают сложности при вождении автомобиля, проблемы со слухом, обонянием и равновесием. Все это может быть тревожными звоночками. Хотите узнать, как работает ваш мозг? Приоткройте завесу тайны с помощью нашего нового теста.

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