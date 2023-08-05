Этот тест за 1 вопрос определит, что вы за человек

Ромбы, “турецкие огурцы”, “бараньи рога”... Вот только несколько элементов из всего многообразия ковровых узоров. Человеку несведущему может показаться, что это просто красивый декор, но на самом деле на Востоке за каждым таким элементом стоит глубокий смысл. Например, “турецкий огурец” (который на родине называется “бута” - в переводе с персидского это означает “цветок” или “куст”), как считается, появился на основе Древа Иессеева, то есть изображения родословной Иисуса Христа. Когда же в Персии распространился ислам, узор был переименован в “слезу Аллаха”. Узор под условным названием “бараньи рога” у турков символизирует собой беременную женщину и плодородие в целом. В других же странах под ним подразумевается баран, который считается тотемным животным, например, в Туркмении. Считается, что если повесить его рога на крышу дома, они защитят семейство от сглаза. Еще один популярный элемент - “лопух”, который, как убеждены в Турции, способен уберечь от плохих пожеланий. Кроме того, одно из его значений - изобилие, благополучие, достаток. Пройдите наш экспресс-тест: выберите понравившийся узор ковра, а мы попробуем угадать, каким вы наделены характером.

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