Этот тест всего за 5 вопросов ответит, чего вам ждать в будущем

Во все времена люди стремились узнать свое будущее. Способы заглянуть за завесу тайны менялись из века в век, некоторые варианты гаданий сегодня кажутся как минимум негуманными. Например, в древности прорицатели читали будущее по внутренностям животных. Разумеется, нет худа без добра — эти опыты положили начало изучению анатомии братьев наших меньших, а значит, способствовали развитию ветеринарии. Однако современным людям такие гадания кажутся варварскими. У наших предков были куда более простые способы узнать будущее. На Руси, например, были широко распространены гадания на церковных и обычных свечках, особенно ценились те, что были собственноручно изготовлены желающим узнать свою судьбу. Чтобы заглянуть в грядущий день, достаточно было просто зажечь свечу и наблюдать за тем, как быстро она оплывает, насколько ровно держится пламя, есть ли копоть и т.д. Зажженные свечи использовали и во время гаданий перед зеркалом. Правда, они считались самыми серьезными и брались за них только самые смелые девушки.

Сегодня узнать свое будущее можно с помощью обычного теста. Ответьте на вопросы и узнайте, что готовит вам грядущий день. Кто знает, быть может предсказание в самом деле сбудется?