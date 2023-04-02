Этот тест всего за 5 вопросов определит, в чем ваш талант

“У тебя такой талант, а ты его в землю зарываешь!” Услышать подобную фразу можно достаточно часто, но не все могут сказать, почему возникло такое выражение и каким образом можно зарыть куда-то свои способности. Дело в том, что слово “талант”, которым мы сегодня называем выдающиеся способности человека, произошло от греческого слова talanton, которое переводится как “вес”. Такое название носила весовая и денежно-счетная единица, которая использовалась не только в Древней Греции, но и в Персии, Вавилоне и других землях Малой Азии. В евангельской притче богатый господин перед отъездом в другую страну раздал деньги своим рабам, и в то время как большинство пустили таланты в дело и извлекли из этого прибыль, один зарыл свою долю в землю. После возвращения господин расспросил рабов, как они распорядились своими талантами, и похвалил тех, кто принес вдвое больше денег, чем было выдано изначально. Того же, кто зарыл талант в землю, господин назвал “лукавым и ленивым рабом”. Отсюда и пошло значение выражения - “зарывать талант в землю” означает “не реализовать свои способности должным образом”.

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