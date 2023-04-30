Этот тест всего за 5 вопросов определит, насколько вы внимательны

Всем знакома ситуация, когда невозможно сосредоточиться на работе, фильме, словах собеседника… После того, как все заканчивается, в памяти не остается совсем ничего, один пшик. Как повысить внимание, ум и память? Существует множество разнообразных методик, из числа которых всегда можно найти что-то по душе. Например, специалисты советуют взять на вооружение метод известного художника Айвазовского, направленный на тренировку зрительной памяти. Использовать его можно где угодно и когда угодно - хоть в общественном транспорте, хоть на балконе собственного дома, хоть в ресторане в ожидании своего заказа. Необходимо на несколько секунд сконцентрировать свое внимание на человеке или предмете, постараться запомнить его в мельчайших деталях, а потом закрыть глаза и воспроизвести его облик мысленно. Затем нужно открыть глаза и снова взглянуть на объект наблюдения, освежить его в памяти, понять, что удалось запомнить в прошлый раз, а что - нет, и дополнить свои воспоминания. По словам специалистов, такой метод позволит значительно улучшить зрительную память.

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