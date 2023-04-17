Этот тест всего за 5 вопросов определит, насколько вы умны

Кто не мечтал о том, чтобы блистать в кругу друзей, коллег или случайных собеседников интеллектом? Чувствовать себя умным приятно и почетно, но, как говорится, есть один нюанс - для этого необходимо действительно обладать выдающимися интеллектуальными данными. К счастью, прокачать свой мозг можно практически в любом возрасте. Ученые назвали наиболее действенные способы сделать это без насилия над собой, в легкой и приятной форме. Каким бы предсказуемым ни был первый совет - больше читать, он до сих пор не теряет своей актуальности и эффективности. По словам ученых, лучше всего выбирать для чтения тексты со сложными синтаксическими конструкциями, обилием редких слов, которые обогатят не только лексикон, но и интеллект. Кроме того, положительно влияет на развитие умственных способностей прослушивание классической музыки. Особенно эффективное воздействие оказывают на интеллект произведения Моцарта. Любители весело провести досуг могут обратить внимание на такие игры, как шахматы, шашки или покер, стимулирующие умственную деятельность.

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