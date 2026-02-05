Оповещения от Киноафиши
Этот тест в один клик расскажет, чем же вы так маните людей

Этот тест в один клик расскажет, чем же вы так маните людей

5 февраля 2026 11:21
Этот тест в один клик расскажет, чем же вы так маните людей

Вот вам загадка: почему к одним людям все тянутся, а других обходят стороной – хотя вроде и симпатичные, и умные, и вообще хорошие? 

Дело тут не во внешности и даже не в характере как таковом. У каждого человека есть своя особая "магия" – то самое качество, которое цепляет окружающих на каком-то глубинном уровне.

Ну как, узнали себя? Многие удивляются: ткнул в картинку наугад, а описание – будто кто-то подглядывал.

На самом деле никакой мистики тут нет. Мы интуитивно выбираем то, что нам созвучно – цвета, формы, настроение картинки. А они, в свою очередь, отражают то, что у нас внутри. Так что интуиция редко врёт.

Интересно, что мы обычно не замечаем в себе то, за что нас ценят другие. Вечно ковыряемся в недостатках, а сильные стороны воспринимаем как само собой разумеющееся. "Ну подумаешь, умею слушать" или "Да ладно, просто я не лезу к людям с советами". А для окружающих это может быть именно тем, почему с вами хочется общаться.

Так что в следующий раз, когда будете себя критиковать – вспомните про свою суперсилу. Она у вас точно есть, и люди её видят. Даже если вы сами – нет.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
