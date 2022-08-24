Этот тест точно угадает ваш характер за одно-единственное действие

О том, из чего складывается характер человека, какие факторы на это влияют, ученые спорят до сих пор. С каждым годом растет количество теорий, экспериментов, предположений. Одним из способов постичь тайны человеческого характера, являются тесты, в том числе визуальные. Как правило, они основываются на оптических иллюзиях – картинках, которые "взламывают" наш мозг. Дело в том, что даже осознание того, что перед нашими глазами находится оптическая иллюзия, мало влияет на ее восприятие – мозг будет убеждать нас в обратном. В настоящее время на просторах интернета можно найти бесконечное множество таких изображений, но есть среди них и своего рода классические, например, иллюзия Понцо, названная так в честь ее создателя – итальянского психолога Марио Понцо. На придуманной им картинке изображены две наклонные линии, между которыми расположены две горизонтальные. Они одинаковы, но при этом возникает ощущение, что она из них короче – а все потому, что обрамляющие их наклонные линии создают иллюзию перспективы.

Предлагаем вам пройти необычный визуальный тест, который точно подскажет, каков же ваш характер на самом деле. Что первое вы увидели на картинке?

1. Если вы увидели на картинке двух кошек, которые выгнули спинки дугой и почти соприкоснулись головами, то с большей вероятностью вы наблюдательный, терпеливый и рационально мыслящий человек. Прежде чем принять какое-то решение, вы тщательно проанализируете ситуацию, хорошенько разберетесь, что происходит, и только затем вынесете свой вердикт. Кошки считаются символом мудрости, неудивительно, что вы увидели на картинке именно их.

2. Если вы разглядели на картинке собачью мордашку, это характеризует вас как человека преданного, спокойного, но ради своих близких готового на все. Если кто-то или что-то угрожает вам или вашей семье, вы не станете молчать в сторонке, а броситесь на защиту. В остальном вы человек веселый, открытый, вам нравится делать все для того, чтобы у окружающих было хорошее настроение.