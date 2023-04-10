Этот тест точно опишет ваши отношения: отвечайте честно

Всем, кто знаком с эзотерическими дисциплинами, такими, например, как астрология, известно, что мир находится во власти четырех стихий. Каждая из них связана с определенными первоначальными веществами - воздухом, землей, водой и огнем. Учение о стихиях возникло еще в античности благодаря древнегреческому философу Эмпедоклу. Согласно его теории, каждый из первоэлементов присущ всем телам и с их помощью материя приходит в движение. В дальнейшем к разработке этой концепции приложили руку Платон и Аристотель. Последний, кстати, настаивал на существовании пятого элемента, квинтэссенции, или эфира. Позднее на теорию о четырех стихиях стали опираться алхимики, оккультисты, эзотерики и т.д. В астрологии также считается, что все знаки зодиака можно разделить по причастности к четырем стихиям: к Огню можно отнести Овна, Льва и Стрельца, к Земле относят Тельца, Деву, Козерога, к Воздуху - Близнецов, Весы, Водолея, к Воде - Рака, Скорпиона, Рыб. Также систематика четырех стихий часто используется в мифологии, фэнтези и т.д.

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