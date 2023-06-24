Этот тест стыдно не пройти: сможете ли вы продолжить строки стихотворений русских поэтов?

В школьные все мы учили наизусть произведения Пушкина, Лермонтова, Тютчева и других русских поэтов-классиков. В то же время в программе предполагалось знакомство с переводами произведений зарубежных поэтов - Шекспира, Гете, Лонгфелло и многими другими. Неизбежно возникает вопрос - а переводят ли поэтические произведения, написанные на русском языке, на другие языки? Среди любимых авторов иностранцев то и дело можно встретить упоминания о Достоевском или Толстом, то есть о писателях-прозаиках, но редко кто называет в числе своих фаворитов, например, Пушкина. Профессиональные переводчики говорят о трудностях перевода русской поэзии на другие языки. Дело в том, что в классической поэзии встречается много устаревших слов и понятий, которым трудно найти эквиваленты в иностранном языке. Кроме того, у многих отечественных поэтов немаловажную роль играет форма стиха - например, у Маяковского, и перевести его произведения на другой язык, сохранив оригинальную структуру и не исказив смысл, очень сложно. Насколько хорошо вы знакомы с классикой русской поэзии? Попробуйте продолжить известные четверостишия.

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