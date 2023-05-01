Этот тест смогут пройти только те, кто жил в 80-х: справитесь ли вы

Еще совсем недавно в моде были хиппи с их отказом от достатка и материальных благ, и вот наступили 1980-е - эпоха яппи, которые обожали успех, деньги, роскошь. Одной из главных примет любой эпохи является одежда и стиль, и для 80-х характерны престижные деловые костюмы с широкими плечами, сшитые из дорогостоящих тканей. Даже прекрасный пол придерживался такого стиля, немного агрессивного, недвусмысленно намекающего окружающим на независимый и жесткий характер владелицы. Прямой противоположностью яппи в юбке стали девушки, копировавшие облик Мадонны. В тот момент певица еще не была всемирно известной звездой, но уже экспериментировала со своим образом, и одним из самых распространенных стал образ бунтарки в рваных джинсам и кожаной косухе. Кроме того, в 1980-е годы огромной популярностью пользовался фитнес, поэтому в моду вошли облегающие костюмы для занятий в зале - обязательно с лосинами и повязкой на голове.

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