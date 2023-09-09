Этот тест с точностью угадает вашу профессию

Как известно, все профессии одинаково хороши и уважаемы. Но некоторые занятия вызывают у большинства из нас как минимум удивление и желание переспросить у собеседника: “Кем-кем ты работаешь?” Среди самых необычных профессий, востребованных в разных странах - “человек-зебра”. В Боливии на протяжении многих лет действует социальный проект, направленный на трудоустройство старшеклассников из небогатых семей. Таким образом местные власти помогают им заработать денег на высшее образование. Задача “человека-зебры”, одетого в специальный костюм - помогать горожанам переходить через дорогу и следить за соблюдением правил дорожного движения. Для водителей, выехавших на пешеходный переход, предусмотрено наказание: “люди-зебры” забираются к нарушителю на машину и исполняют там танец, а затем дарят ему игрушечные ослиные уши. Все в той же Боливии востребована еще одна редкая профессия - уличный печатник. Ее представители работают на свежем воздухе за печатной машинкой. Любой желающий может обратиться к ним с просьбой помочь напечатать документ. Дело в том, что не все местные жители грамотны, а компьютеры и принтеры в Боливии - большая редкость. Ответьте на вопросы нашего нового теста, а мы угадаем, какая у вас профессия.

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