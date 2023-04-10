Этот тест с точностью предскажет, в какое время года вы встретите любовь

Любовь может прийти в любое время года, в любой день и час. И все же ученые стараются поверить гармонию алгеброй и найти закономерность между привлекательностью представителей противоположного пола и сезоном на дворе. Так, несколько лет назад исследователи из Гарварда провели интересный эксперимент с целью выяснить, в какое время года женщины кажутся сильному полу наиболее притягательными. На протяжении года джентльмены-добровольцы в числе 114 человек оценивали сексуальность женщин по фото, которые присылали им авторы исследования. Респондентам предстояло рассказать, насколько привлекательными кажутся им лица и тела незнакомок на снимках. Как оказалось, на протяжении года отношение мужчин к лицам было примерно одинаковым, а вот тела барышень в разные сезоны влекли представителей сильного пола с разной интенсивностью. Наибольший всплеск притягательности был зафиксирован в зимние месяцы - декабре, январе и феврале. Видимо, в холодное время года желание тела и ласки возрастает.

В каком месяце вы встретите свою любовь? Какое время года сулит вам страсть и романтику? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.