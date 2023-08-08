Этот тест с точностью определит: вы кошатник или собачник

Спор между кошатниками и собачниками, какой же домашний питомец лучше, не закончится, наверное, никогда. Одни утверждают, что нет на свете никого чудеснее усатых-полосатых мурлык, другие цитируют расхожее высказывание: “Собака - друг человека”. Ученые не могли не вклиниться в это обсуждение, чтобы внести в него свою лепту. Например, они узнали, что хозяева собак заводят новые знакомства гораздо проще, чем хозяева других питомцев. К такому выводу пришли исследователи из Лаборатории домашних животных, открытой при Университете Тафтса (США). Они выяснили, как собаки влияют на социализацию своих хозяев, на общительность людей. Как показали исследования, владельцы домашних собак действительно знакомятся в разы чаще, чем любители кошек, попугайчиков или морских свинок. Кроме того, посторонние люди относятся к собачникам с наибольшим доверием, а также охотно завязывают разговор, задав какой-нибудь вопрос про четвероногого питомца. Любопытно, что к людям в инвалидной коляске незнакомцы обращались гораздо чаще, если рядом с ним был пес-поводырь. К какому типу вы принадлежите - к кошатникам или собачникам? Найдите ответ с помощью нашего теста.

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