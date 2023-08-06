Этот тест с точностью определит, насколько вы умны

Многих людей волнует вопрос: интеллект дан нам от рождения или можно поумнеть по собственному желанию? Еще лет десять назад ученые дали бы однозначный ответ: интеллект человека зависит от его генетики, а значит, прокачать его не получится. Однако современные исследователи утверждают - развить свой ум можно, были бы желание и самодисциплина для регулярных упражнений. Один из самых эффективных способов повысить свой IQ - играть в игры, причем не только специализированные, для развития интеллекта, но и в обычные стрелялки. По словам ученых, игры, где участникам необходимо соревноваться в меткости, тренируют реакцию, а значит, способствуют сокращению скорости ответа на полученный мозгом стимул. Еще один верный способ стать умнее - освоить музыкальный инструмент. Речь, правда, идет не просто о том, чтобы найти в интернете краткое руководство по игре на гитаре. Необходимо учиться систематически, ведь обучение игре на музыкальном инструменте заставляет нас выполнять одновременно сразу несколько заданий, а значит, развивать свой мозг. Игра в шахматы - также отличный способ повысить IQ. Насколько вы умны? Узнайте с помощью нашего теста.

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