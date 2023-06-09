Этот тест с точностью определит, какой у вас тип женственности

“Ты же девочка, будь женственной!” - эту фразу доводилось слышать едва ли не каждой второй представительнице прекрасного пола - от родственников, друзей, коллег и прочих доброжелателей. Но что знать быть женственной? Как правило, под женственностью, или, как еще говорят, феминностью понимается набор психологических качеств, которые исстари приписывают дамам. Несмотря на то, что базовые черты не претерпевали больших изменений на протяжении веков, в разные эпохи эталон женственности все-таки был непохожим друг на друга. В античности, например, представительницам прекрасного пола надлежало покорно служить мужчине, вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Думать о комфорте отца или мужа было святой обязанностью гречанки или римлянки в древности. Идеальная женщина эпохи Средневековья также должна была быть скромной и набожной, прилежной супругой и матерью. Кое-что изменилось в эпоху Просвещения - на первый план вышли такие качества, как интерес к образованию и творчеству. В дальнейшем же начали зарождаться идеи феминизма, провозглашавшие, что женщина наравне с сильным полом должна быть хозяйкой своей судьбы.

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