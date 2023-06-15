Этот тест с точностью определит, какое у вас сегодня настроение

О том, что цвета влияют на наши эмоции, психологи говорят уже очень давно. Любопытно, что первым человеком, который начал системно описывать взаимосвязь между цветом и нашим восприятием мира, был Иоганн Вольфганг Гете - да-да, тот самый, написавший “Фауста”, “Лесного царя” и “Страдания юного Вертера”. Его труд “Учение о цвете” пришелся по душе философам, а вот физики отнеслись к нему довольно неоднозначно. Как бы там ни было, именно с 1810 года (именно тогда детище Гете вышло в свет) начала свою историю психология цвета. Сегодня это целая наука, которая изучает воздействие различных оттенков на расположение духа человека. Думаете, что данные, которые получают исследователи в этой области, вряд ли кому-то интересны? А вот и нет, психология цвета активно используется, например, в рекламе. Она помогает с помощью оттенков “зацепить” целевую аудиторию. На представителей старшего поколения воздействуют одни цвета, на молодежь - совершенно другие. Все это необходимо учитывать при разработке пиар-кампании продукта.

Предлагаем вам пройти забавный тест. Выберите цвет, а мы попробуем угадать, в каком настроении вы сейчас находитесь.