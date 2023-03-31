Этот тест с точностью определит, как выглядит дом вашей мечты

Мечта об идеальном доме знакома многим людям. Но понимание того, как создать жилище, которое всегда хотели, присутствует на у каждого. Конечно, при желании можно обратиться к профессиональным дизайнерам, рассказать им о своих предпочтениях и в дальнейшем знакомиться с их предложениями. Но если такой возможности нет, вполне реально обойтись своими силами. По словам экспертов, начать стоит с принятия мысли, что идеального дома не существует в природе. По крайней мере, создать его с нуля именно таким, какой хотелось бы, практически невозможно. Зато возможно приблизиться к заветной цели, мало-помалу меняя свое жилье к лучшему. При создании своего идеального дома можно использовать самые разные методики. Один из самых распространенных вариантов - визуализация. На первый взгляд кажется, что собирать вырезки из журналов или понравившиеся картинки с дизайнами интерьера и его элементами - дело не слишком продуктивное. Но зато оно помогает собрать разрозненную картинку в голове в единое целое, понять, чего хочется на самом деле, а какие желания - сиюминутные и временные.

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