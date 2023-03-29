Этот тест с точностью определит, к какому типу личности вы относитесь

На земле нет ни одного человека, который мог бы найти общий язык абсолютно с каждым. Однако, по мнению психологов, задачу можно значительно упростить, если знать тип личности собеседника, а соответственно, те подходы и стили коммуникации, которые срабатывают конкретно с ним. В настоящее время существует большое количество типологий разной степени популярности, некоторые из них используются психологами чаще, некоторые - реже. Классической считается типология, разработанная американскими психологами Кэтрин Бриггс и ее дочерью Изабель Бриггс Майерс. Фундаментом для нее послужила типология Карла Юнга. Появившись в 1940-х годах, типология Бриггс-Майерс довольно быстро стала на слуху и вошла в обиход ученых. Так шестьдесят девятом году в США была открыта типологическая лаборатория, которую позже переименовали в Центр приложений психологического типа. Типология Бриггс-Майерс широко распространена во многих компаниях по всему миру для того, чтобы сотрудники могли выстроить эффективную коммуникацию друг с другом.

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