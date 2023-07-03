Этот тест с точностью определит, что вдохновляет вас больше всего

Вдохновение - очень тонкая субстанция, можно даже сказать, капризная. Оно приходит, когда ему вздумается, и, с одной стороны, становится для творческих личностей источником радости, с другой - мук. Наверное, каждому писателю, музыканту, художнику и т.д. знакомо чувство, когда творить хочется, но без вдохновения ничего не получается. Некоторые ищут энергетическую подпитку в алкоголе и прочих опасных для здоровья и жизни веществах. Не так давно ученые развенчали миф о том, что пагубные пристрастия стимулируют вдохновение - на самом деле это вовсе не так. По словам исследователей, гораздо более действенным способом зарядиться свежими эмоциями являются путешествия, медитации и обучение. При этом необходимо выбирать такие курсы, которые прямо или косвенно связаны с вашим увлечением или родом деятельности. Возможно, именно они подтолкнут к новым идеям и мыслям. Ученые надеются, что их исследование поможет творческим людям обрести желанное вдохновение без вреда для организма, а также их родственникам, друзьям и работодателям.

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