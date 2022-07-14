Этот тест с точностью 95% определит ваш психологический возраст

В последние годы исследователи часто говорят о психологическом возрасте. Что скрывается под этим понятием и чем он отличается от возраста биологического? По мнению ученых, психологический (или, как его еще называют, ментальный) возраст не всегда равен той цифре, которая указана в документах. Некоторые люди ощущают себя гораздо моложе, чем по паспорту, некоторые, напротив, считают, что в душе они значительно старше. Наверняка каждому из нас встречались на жизненном пути молодые люди, которые в ворчливости и брюзгливости дали бы фору бабушкам на лавочке у подъезда, а также пенсионеры, в которых энергия и креатив кипели сильнее, чем во вчерашних студентах. Кстати, ученые считают, что если психологический возраст мешает наслаждаться жизнью, его можно скорректировать с помощью специальных методик.

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

Американский бейсболист Сэтчел Пейдж предложил самый забавный способ узнать свой психологический возраст – достаточно ответить на вопрос "Сколько мне было бы лет, если бы я не знал, сколько мне лет?" Однако если такой способ вас не устраивает, можно пройти наш тест. Ответив на ряд простых вопросов, вы узнаете, какого вы возраста в глубине души.