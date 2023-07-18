Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот тест с одной картинкой поможет определить, грозит ли вам деменция: потратите всего минуту

Этот тест с одной картинкой поможет определить, грозит ли вам деменция: потратите всего минуту

18 июля 2023 21:40
Этот тест с одной картинкой поможет определить, грозит ли вам деменция: потратите всего минуту

От страшного диагноза не застрахован никто. 

Как уверяют специалисты, деменция может быть диагностирована у каждого человека вне зависимости от рода занятий, образа жизни или привычек. Тяжелую болезнь можно предотвратить, а помогают в этом различные тренировки мозга: чтение, разгадка кроссвордов и даже танцы. При этом определить, насколько велик шанс услышать пугающий диагноз, можно за несколько минут.

Так, достаточно внимательно изучить картину ниже. На ней нужно найти три предмета, которые старательно спрятаны художником: попугая, рыбу и сердечко.

Этот тест с одной картинкой поможет определить, грозит ли вам деменция: потратите всего минуту

И если в течение минуты вам удастся обнаружить все три, то деменция вам не грозит. В противном же случае нужно заняться тренировкой мозга, чтобы обезопасить себя.

И как раз подобные упражнения, как уверяют врачи, прекрасно помогают защитить себя от страшной болезни и провести счастливую старость.

Этот тест с одной картинкой поможет определить, грозит ли вам деменция: потратите всего минуту
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше