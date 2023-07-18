Этот тест с одной картинкой поможет определить, грозит ли вам деменция: потратите всего минуту

Как уверяют специалисты, деменция может быть диагностирована у каждого человека вне зависимости от рода занятий, образа жизни или привычек. Тяжелую болезнь можно предотвратить, а помогают в этом различные тренировки мозга: чтение, разгадка кроссвордов и даже танцы. При этом определить, насколько велик шанс услышать пугающий диагноз, можно за несколько минут.

Так, достаточно внимательно изучить картину ниже. На ней нужно найти три предмета, которые старательно спрятаны художником: попугая, рыбу и сердечко.

И если в течение минуты вам удастся обнаружить все три, то деменция вам не грозит. В противном же случае нужно заняться тренировкой мозга, чтобы обезопасить себя.

И как раз подобные упражнения, как уверяют врачи, прекрасно помогают защитить себя от страшной болезни и провести счастливую старость.