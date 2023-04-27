Этот тест расскажет о вашей личности по дню рождения

Ответьте на вопросы о том, в какой день и какое время вы родились, а мы угадаем, какими качествами вы обладаете.

“К сожалению, день рождения только раз в году”, - пел персонаж известного советского мультфильма. С одной стороны, действительно немного обидно, что свой личный праздник можно отмечать только в один день из трехсот шестидесяти пяти (как правило), с другой же - главное, не сколько раз, а как. По словам экспертов в области эзотерики, в день рождения у человека есть все шансы привлечь в свою жизнь успех, любовь и благополучие. Необходимо только соблюдать ряд правил. Например, имениннику рекомендуется не залеживаться в кровати, а встать точно по будильнику. Перед тем, как заняться своими праздничными делами, необходимо уединиться в своей комнате, рабочем кабинете или в любом другом месте, которое по душе, и хорошенько подумать о том, чего хочется больше всего в настоящий момент. Определившись с заветным желанием, необходимо написать его на листочке бумаги, и, не рассказывая о нем никому больше, сжечь и развеять пепел по ветру. Считается, что мечта, написанная на листочке, непременно сбудется.

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