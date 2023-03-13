Этот тест расскажет легко ли вы ведетесь на манипуляции

В последние десятилетия тема манипулирования особенно интересует психологов и широкую общественность. Ведь, как оказалось, едва ли не каждый первый человек хоть раз да попадал под влияние опытного “кукловода”, а кто-то и сам находился в его роли. Для того, чтобы вычислить манипулятора, достаточно помнить, к каким основным приемам прибегают представители так называемой темной триады - именно так профессиональные психологи называют группу из трех личностных черт, которые вредят окружающим. Один из самых распространенных приемов - “я совсем не это имел в виду”. Психологи утверждают, что эта, - к сожалению, довольно распространенная, - фраза причиняет человеку боль дважды. Во-первых, его задевает сама реплика, послужившая “яблоком раздора”, а во-вторых, фраза о том, что сказанное было лишь шуткой. Кроме того, к числу наиболее частотных приемов манипуляций психологи относят фразы в духе “Ой, я забыл” (если человек злоупотребяет ими), навязывает собсеседнику чувство вины или стыда, которые он на самом деле не должен испытывать.

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