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Этот тест рассчитает ваш реальный интеллектуальный возраст за 15 вопросов

9 июля 2022 07:00
Этот тест рассчитает ваш реальный интеллектуальный возраст за 15 вопросов

Узнайте, насколько ваш умственный возраст совпадает с биологическим.

Не секрет, что у человека, помимо биологического возраста, существует также психологический и интеллектуальный (или умственный) возраст. Дело в том, что на протяжении жизни наши интеллектуальные способности могут то угасать, то снова переживать бурный всплеск. Считается, что пик умственных возможностей приходится на 18-19 лет, когда скорость обработки информации, полученной извне, и реакции на нее минимальна. Уже после 20-летия эта скорость значительно снижается.

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В возрасте от 25 до 35 лет у большинства людей преобладает кратковременная память – держать в голове большие объемы информации становится все сложнее. С 40 до 45 лет люди в большей степени полагаются на эмоциональное восприятие, когда лишь по одному взгляду или выражению лица человек способен "считать" настроение собеседника. После 60 лет интеллектуальные способности вовсе не угасают, как можно было бы подумать. Напротив, по мнению ученых, из-за того, что физический труд становится недоступным, люди "серебряного" возраста переключаются на труд умственный.

Хотите узнать, каков возраст вашего интеллекта? Пройдите наш тест, чтобы узнать точный ответ на этот вопрос.

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Елена Королева
Елена Королева
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