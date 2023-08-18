Этот тест раскроет, какая ваша лучшая черта

“Красота в глазах смотрящего”, - сказал когда-то Оскар Уайльд. Можно согласиться с его высказыванием или опровергнуть его, однако факт остается фактом - психологи убеждены, что чем больше люди фокусируются на достоинствах друг друга, тем сильнее вероятность, что они пронесут эти отношения сквозь годы. Психологи из Университета Джорджа Мейсона (США) провели эксперимент с участием 159 пар, которые зачислили в две группы. К одной из них принадлежали студенты, ко второй - зрелые люди. Всем участникам предложили выбрать три главные черты характера партнера и рассказать, каковы его недостатки. Например, “моя жена прекрасная хозяйка, однако она не сильна в организации семейных праздников”. Затем респонденты ответили на вопросы, касающиеся эмоциональной и физической близости в паре, а также оценили, насколько счастливыми они чувствуют себя в этих отношениях. Как оказалось, люди, которые были в большей степени сосредоточены на сильных сторонах своего партнера, чем на недостатках, были больше удовлетворены качеством совместной жизни.

Для того, чтобы полюбить другого человека и ценить его достоинства, необходимо в первую очередь любить и принимать себя. Ответьте на вопросы и узнайте свою лучшую черту.