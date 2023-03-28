Этот тест раскроет главные черты вашего характера

Ответьте, какие эмоции вызывают у вас эти фотографии, а мы расскажем вам, что вы за человек.

Каждый день мы испытываем огромное количество самых разнообразных чувств и эмоций. Восторг, растерянность, страх... Но как они возникают? Разобраться в этом помогут научные исследования. По словам специалистов, организм человека отвечает на некий раздражитель извне, в нем запускаются реакции, которые в результате приводят к возникновению эмоций. Таким образом, это не только психологический, но и физический процесс - под эмоциями понимаются не исключительно позитивные или негативные переживания, которые человек испытывает в тот или иной момент, но и все физиологические процессы, которые происходят одновременно в нервной, дыхательной, эндокринной системах. Любопытно, что реакции могут проявиться и без внешних раздражителей, а с помощью химических веществ или процессов, происходящих в организме и вызывающих схожий обмен веществ. Поэтому не стоит пугаться, если вы вдруг без особого на то повода испытываете печаль или радость - всему причиной работа организма.

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