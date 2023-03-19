Этот тест раскроет, где вам сделают предложение руки и сердца

Предложение руки и сердца всегда большая приятная неожиданность для того, кто его получает, зато тому, кто собирается его сделать, приходится изрядно постараться, чтобы поразить воображение дорогого человека и убедить его в правильности выбора. Порой на подготовку к знаменательному событию уходит масса времени, сил и средств. Особенно яркие предложения руки и сердца бывают, конечно же, у знаменитостей, которые даже такой личный момент своей жизни ухитряются превратить в настоящее шоу. Так, например, Орландо Блум решился сказать главные слова своей возлюбленной, певице Кэти Перри, в День всех влюбленных в 2019 году. В интервью поп-звезда вспоминала, что обычное свидание в итальянском ресторане должно было продолжиться походом на выставку, но неожиданно Орландо позвал девушку полетать на вертолете. На борту актер попробовал достать из кармана куртки коробку с кольцом, но так разнервничался, что порвал куртку и уронил на пол бутылку шампанского. Тем не менее курьез не помешал Кэти сказать “да”.

А в какой обстановке предложение руки и сердца получите вы? Узнайте правду, ответив на вопросы теста.