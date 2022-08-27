Этот тест раскроет, чем вы привлекаете мужчин, всего за 9 вопросов

Привлекательность - это то качество, которое порой кажется слишком эфемерным и неуловимым, чтобы можно было описать его словами. Есть женщины, которым достаточно войти в комнату - и все взгляды мужчин обращаются к ней, словно цветы к солнцу. При этом такая дама может не быть классической красавицей - в ней угадывается что-то еще, то самое, что можно назвать шармом или обаянием. Что же говорит о привлекательности наука? Ученые считают, что фундамент этого качества закладывается еще в детстве, когда главным человеком для ребенка является его мать. По мнению специалистов в области психологии, именно материнская любовь, забота и внимание становятся основой для самооценки ребенка. Когда маленький человечек чувствует, что он любим и важен, когда он получает удовольствие от этого, он более уверен в себе и открыт миру. Недостаток любви в детстве приводит к печальным последствиям во взрослой жизни - человек стремится доказать себе и окружающим, что он тоже привлекателен и достоин внимания, но на самом деле он уязвим и неуверен в себе.

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