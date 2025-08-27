Меню
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме

27 августа 2025 09:54
Викторина для поклонников оскароносной картины Меньшова. 

Кажется, нет человека, который не смотрел бы легендарную картину «Москва слезам не верит». Цитаты из нее ушли в народ, а судьбы героев до сих пор остаются жарким предметом для дискуссий.

Но как много вы знаете о закулисье картины? Ведь съемки любого фильма — это всегда тайна за семью печатями, где за готовым произведением скрываются курьезные случаи, неожиданные повороты и решения, которые могли все изменить.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы с фактами, касающимися этой киноленты. Узнаете ли вы все пять или откроете для себя что-то новое? Сейчас выясним!

Ранее мы писали: О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
