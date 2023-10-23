Этот тест пройдут только эрудированные люди: проверьте себя

Быть эрудитом и обладать знаниями по самым разным темам - как минимум приятно и почетно. Кто-то развивает свой кругозор на протяжении всей жизни, с самого детства, а кто-то начинает штудировать книги и познавательные порталы только в осознанном возрасте. А вот насколько полезными оказались для россиян школьные уроки и какие из дисциплин пригодились во взрослой жизни? Несколько лет назад на одном из интернет-ресурсов провели опрос, в котором попросили пользователей назвать школьные предметы, которые оказались полезными. Можно было выбирать сразу несколько вариантов. На первом месте расположился великий и могучий русский язык - за него проголосовали 70% респондентов. Немного отстала от него математика, которая пригодилась 57% опрошенных. Замкнул тройку лидеров такой школьный предмет, как труд с 28% голосов. По 27% голосов набрали иностранный язык, информатика и физика. Кроме того, в десятку наиболее популярных ответов вошли литература, география, история и экономика. Немного недобрали до лидерства, но были упомянуты в числе полезных обществознание, музыка, химия и биология. Пройдите наш тест и проверьте, можно ли вас назвать эрудированным человеком, хорошо разбирающимся сразу в нескольких областях знания.

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