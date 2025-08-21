Меню
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

21 августа 2025 07:58
Проверим, как хорошо вы помните детали.

«Любовь и голуби» — это тот самый фильм, который можно пересматривать бесконечно, каждый раз находя в нем что-то смешное и жизненное. Он давно стал народной классикой, которую цитируют и любят всей семьей.

Именно поэтому мы не смогли удержаться и создали для настоящих фанатов этот тест. Сможете доказать, что вы смотрели ленту не раз и не два?

Здесь вас ждет всего 7 вопросов, но они потребуют внимательности к деталям. Придется вспомнить, например, как Раиса обозвала Надежду или кто сочинил одну из знаменитых песен в фильме.

Ну что, готовы проверить, сможете ли набрать заветные 7 из 7? Тогда поехали, мы в вас не сомневаемся!

А если этот тест покажется вам слишком легким, у нас есть еще один. Его точно пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби».

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
