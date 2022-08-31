Этот тест пройдут лишь знатоки СССР: как хорошо вы помните фильмы Гайдая?

Имя Леонида Гайдая знакомо каждому человеку - даже если он не смотрел ни единого фильма, созданного этим талантливым советским режиссером, то обязательно слышал о нем. Кстати, мало кто знает, что изначально Леонид Иович планировал стать артистом. После войны он поступил в театральную студию, открытую при Иркутском областном театре драмы - молодого человека приняли даже несмотря на то, что он плохо выговаривал буквы “р” и “л”. В 1947 году Гайдай успешно окончил обучение в студии и начал служить в театре, играл в таких спектаклях, как “Три сестры”, “Укрощение строптивой”, “Молодая гвардия” и многих других. Но уже спустя два года Леонид Иович покинул Иркутск и отправился в столицу - поступать на режиссерский факультет ВГИКа. По воспоминаниям однокурсников Гайдая, он уже в годы учебы проявлял задатки комедиографа - постоянно шутил и разыгрывал окружающих. Однажды его даже собирались отчислить за постоянные “приколы”, но Гайдай убедил комиссию дать ему второй шанс. И не зря - фильмы этого режиссера стали украшением советского кинематографа.

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