Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)

4 сентября 2025 10:52
Засекайте время и делитесь своими результатами в комментариях. Проверим, кто оказался быстрее всех.

Не одно поколение выросло на советских фильмах, и до сих пор многие с теплотой вспоминают, как всей семьей смотрели их по телевизору. Предлагаем вам окунуться в эту теплую атмосферу и проверить свою внимательность.

Мы подготовили для вас особую загадку — один рисунок, в котором спрятались детали и символы из 23 культовых советских кинолент. Всмотритесь: может быть, вы узнаете знаменитый аксессуар, элемент костюма или даже целую сцену из любимой комедии или драмы?

Отвлекитесь от дел и дайте себе время насладиться этим путешествием в мир любимого кино. На следующем слайде вас ждет подсказка с нумерацией всех элементов, а на последнем — ответы для самопроверки.

Но не спешите забегать вперед — получите удовольствие от самого процесса угадывания. Итак, готовы? Внимание на экран, и удачи!

Ранее мы писали: Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

