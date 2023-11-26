Этот тест проходят только храбрецы: он покажет, что вы скрываете от окружающих

Люди хранят секреты даже от близких. Это не новость. В современном мире сложно довериться кому-то на 100% и рассказать о себе все.

Если скрыть собственное прошлое, его не придется стыдиться. Если не рассказывать о проблемах в семье, подруги не будут смотреть с сочувствием. Если не упоминать о проблемах на работе, семья не станет задавать неудобных вопросов. Причины хранить тайны от родных у каждого разные.

Одни люди хотят казаться лучше, чем они есть. Другие пытаются забыть о неприятных фактах из детства и юности. Третьи просто развлекаются: создают публичный образ, который разительно отличается от их истинной личности.

Но тайное непременно становится явным. Короткий тест поможет обнаружить ваши секреты и вытащит их на свет. Готовы рискнуть и столкнуться со знанием, которое прятали даже от себя? Тогда пройдите его — ответы на вопросы займут пару минут.