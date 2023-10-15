Этот тест про советские мультфильмы пройдет только тот, кто вырос в СССР

История отечественной мультипликации уходит корнями в начало прошлого века. В Европе первые анимированные фильмы, созданные с помощью особого прибора - праксиноскопа, появились еще в 1870-х годах. В России создателем первого мультипликационного фильма был Александр Ширяев. Любопытно, что по своему роду деятельности он был... балетмейстером в Мариинском театре. В 1906 году он срежессировал кукольный мультик, больше напоминающий театральную постановку. К сожалению, наследие Ширяева на протяжении долгого времени не было знакомо массовому зрителю. Только в 1995 году киновед Виктор Бочаров нашел архив первого отечественного мультипликатора и продемонстрировал широкой публике кукольные мультики «Художники Пьеро», «Играющие в мяч клоуны», «Шутки Арлекино». Тем не менее в начале двадцатого века было положено начало мультипликации в стране, и в дальнейшем она активно развивалась. Первые мультипликационные школы и студии возникли в СССР в 1930-х годах, а в 1935-м была создана студия «Союзмультфильм». Именно здесь были созданы любимые многими поколениями рисованные шедевры. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, можно ли назвать вас знатоком советских мультиков.

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