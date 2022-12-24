Этот тест приведет в ужас человека, страдающего трипофобией: проверьте себя

Откуда берутся фобии и как с ними справляться? Пожалуй, это один из самых актуальных вопросов в психологии, причем как для самих специалистов, так и для людей, которые страдают от этих страхов. Если с боязнью событий, людей, животных и других объектов, способных причинить боль и дискомфорт, еще все более-менее понятно, то откуда берется страх того, что, по своей сути, безвредно и безобидно? Среди необычных фобий, присущих нашим современникам, исследователи называют киберфобию - навязчивый страх перед компьютерами и другими гаджетами, как правило, присущий представителям старшего поколения. Однако он может встречаться и у молодежи, которую может пугать стремительное развитие технологий и их проникновение в повседневную жизнь.

В нашем тесте речь пойдет еще об одной распространенной боязни - трипофобии. Люди, которые от нее страдают, не выносят вида маленьких, так называемых кластерных отверстий. Пока не все современные исследователи официально признали существование этой фобии, однако то, что она на самом деле существует, подтверждает ряд исследований.

Страдаете ли вы от трипофобии? Проверьте себя с помощью нашего теста.