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Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

22 июля 2022 17:30
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

Узнай, где можно познакомиться с мужчиной твоей мечты.

Наверняка многие зрители помнят, как в фильме "Москва слезам не верит" одна из героинь радовалась тому, что достала пропуск в читальный зал Ленинской библиотеки. "Представляешь, какой там контингент? Академики, докторы, философы", – перечисляла она потенциальных женихов. В наши дни, как говорят ученые, личное знакомство в кафе, на улице и уж тем более в библиотеке мало-помалу исчезает как явление. Сегодня большая часть людей предпочитает проводить время в социальных сетях и приложениях для знакомств. С одной стороны, это удобно – можно сразу же оценить совместимость планов, вкусов, предпочтений человека с помощью анкеты и отбраковать неподходящих кандидатов. Однако есть и минусы – исследователи отмечают, что процесс знакомства становится настолько простым и даже будничным, что теряет всю свою прелесть. При этом требования к отношениям и партнерам повышаются, и достичь этой планки могут немногие. Кто-то может упустить свое счастье просто потому, что его не устроил какой-нибудь пункт в чужой анкете.

Хочешь узнать, в каком месте есть шанс встретить мужчину своей мечты? Ответь на вопросы нашего теста и получи точный ответ.

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Елена Королева
Елена Королева
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