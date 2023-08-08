Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура

Несколько лет назад у мировых знаменитостей появилось новое увлечение - фотография свой ауры. Одним из первопроходцев стала супермодель Миранда Керр. В интервью она призналась, что для нее это один из важных способов достижения жизненной гармонии. Увлечение быстро подхватили другие знаменитости, некоторые из них, например, Гвинет Пэлтроу, даже делились фотографиями своей ауры с поклонниками. Интересно, что у этого ноу-хау давняя история. Электромагнитное поле, которое существует вокруг каждого человека, первым выучился фиксировать на пленку инженер и физиотерапевт Семен Кирлиан. Это произошло в 1939 году. Позднее, в 1970-м, изобретение Кирлиана усовершенствовал американец Гай Коггинс. Он сконструировал специальную камеру, фиксирующую биополе человека. В настоящее время в мире существует около сотни таких специальных камер. Для того, чтобы сделать снимок своей ауры, человеку в момент совершения фотографии необходимо положить ладони на специальные серебряные датчики, которые передают телу специальный импульс. На снимке видны разноцветные пятна, окружающие человека, которые нуждаются в расшифровке. Эксперты советуют делать снимки ауры раз в год, чтобы видеть, как меняется она со временем. Узнайте, какого цвета ваша аура, ответив на вопросы нашего теста.

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