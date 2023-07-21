Этот тест поможет понять себя лучше любого психолога: потребуется всего пару секунд

Тесты, основанные на оптической иллюзии, неспроста пользуются популярностью. Они не требуют много времени, но при этом помогают человеку узнать о себе много нового. И вот один из них.

Внимательно посмотрите на изображение ниже. То, что вы увидели в первую очередь, характеризует вас больше всего.

Дерево

Окружающие считают вас слишком застенчивым и скромным человеком. Вы обрели внутреннюю гармонию, но, несмотря на это, остро нуждаетесь в чужом одобрении. Без признания ваших заслуг извне вам сложно почувствовать себя по-настоящему счастливым.

Горилла

Вас смело можно назвать перфекционистом. Стремление к тому, чтобы все было идеально, немало помогает вам в работе, но в личной жизни, напротив, сильно мешает. Постарайтесь быть более снисходительны по отношению к близким, поменьше их критикуйте.

Лев

Вам сложно терпеть неудачи. Вы считаете себя сильной личностью и не любите конкурентов. И тем, кто встанет у вас на пути, и правда можно посочувствовать. Ради достижения своей цели вы не остановитесь ни перед чем.

Рыба

Ваша доброта может сыграть с вами злую шутку. Окружающие вовсю пользуются тем, что вы всегда готовы прийти на помощь. Забота о других — это похвально, но не стоит забывать и о собственных интересах и потребностях.