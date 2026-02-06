Оповещения от Киноафиши
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

6 февраля 2026 17:38
Пороки и страхи наши постоянные спутники.

Посмотри на любого героя на экране — и ты сразу увидишь его изъян. Жадность, тщеславие, лицемерие, обжорство. Великие режиссёры строят на этом целые вселенные: вот адвокат, продающий душу за успех («Адвокат дьявола»), вот нимфоманка, ищущая в сексе спасения от пустоты («Нимфоманка»), вот лжец, который уже не может отличить правду от вымысла («Лжец, лжец»).

Человеческие слабости — вечный двигатель драмы. Они делают персонажей живыми, а сюжеты такими острыми и важными для людей. Но какая твоя слабость? Поможет не просмотр двухчасового фильма, а наш психологический тест, безошибочно определяющий пороки людей.

Мы сделали тест, который работает как рентген. Покажи человеку картинку — и первое, на что упадёт его взгляд, выдаст твой внутренний изъян. Тот самый, который иногда помогает, а чаще — мешает. Тот, о котором сняли десятки крутых фильмов из подборки выше.

Готов посмотреть правде в глаза? Жми Пройти тест — и узнай, какой порок управляет тобой.

Фото: Кадр из фильма «Грязь» (2013)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
