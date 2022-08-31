Этот тест покажет, насколько хорошо вы разбираетесь в мультфильмах

Со времен возникновения мультипликации - а произошло это уже более ста лет назад - на экраны вышли тысячи потрясающих рисованных историй. А уж сколько героев за этот период было создано художниками-мультипликаторами, и вовсе не счесть. Однако самым популярным из них до сих пор считается Микки Маус - персонаж, которого можно по праву назвать визитной карточкой студии Disney. Этот мышонок впервые появился на экранах аж в 1928 году в мультфильме “Пароход Уилли”. Озвучивал персонажа сам Уолт Дисней. Разумеется, в начале прошлого века Микки выглядел не совсем так, как сейчас - его образ постепенно видоизменялся и дорабатывался. В 1929 году создатели добавили ко внешности мышонка такую деталь, как белые перчатки. Неизменными на протяжении всего времени оставались лишь две детали - круглые ушки и шорты красного цвета. Сейчас в творческом багаже Микки Мауса насчитывается порядка 60 мультфильмов, а уж сколько раз мышонок появлялся в различных шоу, телевизионных передачах и т.д., даже подсчитать невозможно.

Пройдите наш тест, чтобы узнать, какой вы герой известного мультфильма - быть может, как раз Микки Маус?