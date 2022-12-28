Этот тест покажет, как хорошо вы помните советские фильмы: по комедиям Моргунова

Имя Евгения Моргунова хорошо известно даже тем, кто никогда не смотрел ни одного фильма с его участием. По меньшей мере зрители разных поколений знают его как Бывалого из ряда комедий Леонида Гайдая. Если заглянуть в фильмографию советского артиста, то можно обнаружить, что в его послужном списке не менее сотни работ. В последний раз Моргунов принимал участие в съемках за год до смерти - то есть он посвятил профессии всю свою жизнь. А ведь могло случиться и так, что мир никогда не узнал бы о таком талантливом актере… С самого детства Евгений Моргунов мечтал о творческой профессии, но во время войны, как и многие мальчишки, устроился работать на завод. Уже позднее он решил попытать счастья и стать актером, но директор предприятия, где работал будущий заслуженный артист РСФСР, воспрепятствовал его стремлению. Тогда в 1943 году Моргунов решился написать письмо на имя самого Сталина. В послании он рассказал о своем опыте работы в самодеятельности и в массовке “Мосфильма” и попросил “принять его в искусство”. К счастью, его вопрос вскоре был решен положительно.

Как хорошо вы знакомы с биографией Евгения Моргунова? Проверьте себя с помощью нашего теста.