Этот тест под силу пройти только географическим гениям: вы справитесь?

Принято считать, что в географии никуда не деться без карты, и открывать для себя новые страны можно только во время путешествий. Но так ли это на самом деле? На самом деле в истории есть много примеров, когда открытий во время экспедиций вообще не происходило. Например, русский ученый Михаил Ломоносов предположил, что в северном полушарии, к востоку от Шпицбергена, есть большие острова. Природа морских течений навела его на такую идею. Адмирал Николай Шиллинг и натуралист Петр Кропоткин были согластны с идеями Ломоносова, но подтвердить свои догадки на практике смогли только в 1873 году. Экспедиция, организованная австро-венгерскими мореплавателями Юлиусом Пайером и Карлом Вейпрехтом, открыла группу островов под названием Земля Франца-Иосифа. Также упомянутый Петр Кропоткин предсказал появление суши на востоке Северного Ледовитого океана. В 1913 году он был обноружен экспедицией Бориса Вилькицкого и назван землей императора Николая II однако позже находке было присвоено другое имя - Северная Земля.

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