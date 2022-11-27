Этот тест под силу лишь обладателям идеального цветового зрения

Несмотря на то, что современные ученые прекрасно знают строение человеческого глаза и его особенности, они не перестают проводить исследования, направленные на получение как можно более полной информации о работе этого важного органа. Так, например, исследователи активно выясняют, какие факторы оказывают большое влияние на снижение остроты зрения. Эксперты из Гарвардской медицинской школы убеждены, что пищевые привычки человека сказываются не только на его фигуре и общем самочувствии, но и на способности четко видеть предметы. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 78 977 женщин и 41 202 мужчины, каждому из респондентов на тот момент уже исполнилось сорок лет. Результаты исследования показали, что люди, которые выпивали в день три и более чашек кофе в день, были больше предрасположены к возникновению глаукомы, чем другие участники эксперимента. Ученые объясняют это тем, что из-за наличия в напитке кофеина повышается внутриглазное давление, которое способствует появлению глаукомы.

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