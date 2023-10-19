Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете

Большинство людей стремятся к финансовому благополучию. Кто-то готов работать день и ночь, чтобы сколотить солидное состояние, кто-то надеется на счастливый случай и регулярно покупает лотерейные билетики. Третьи стараются приманить деньги в свою жизнь с помощью амулетов, талисманов и других магических уловок. В мире существует множество имен, связанных с богатством и деньгами, и, как считают некоторые люди, они помогают достичь поставленной цели. Например, известное королевское имя Генрих означает «могущество» или «богатство». Оно имеет древнегерманские корни, но было широко распространено не только у себя на родине. Кстати, именно от имени Генрих возникло множество производных, «приспособившихся» к фонетике разных стран. Французское имя Анри, английское Генри, испанское Энрике - все они произошли от Генриха. К числу имен с семантикой роскоши и достатка относится еще одно имя, распространенное среди королевских особ, но на этот раз уже женского пола. Речь идет об имени Маргарита, означающем «жемчужина». В античности богиню Афродиту, которой в знак уважения преподносили жемчуг и другие редкости, прозвали «Маргаритос». Хотите узнать, откуда ждать богатства? Потратьте много денег, а мы дадим ответ.

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