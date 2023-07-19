Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете

Едва ли не каждый человек на планете мечтает о богатстве. Однако во многих мифах и легендах у разбогатевшего героя портится характер, да и в кино и литературе часто можно встретить стереотипный образ миллиардера-сноба. А какими чертами личности обладают настоящие богачи? Психологи из Открытого университета и Норвежской школы менеджмента опросили более трех тысяч британцев с разным уровнем дохода. После того, как участников эксперимента разделили по группам в зависимости от их уровня зарплаты, им предложили выбрать из списка наиболее близкие им черты. Среди них был добросовестность, покладистость, открытость для нового опыта, экстраверсия и невротизм. Наиболее состоятельные респонденты отметили, что им близка добросовестность, в то время как обладатели доходов поменьше признались, что их основными чертами являются невротизм и экстраверсия. Кроме того, те участники, годовая сумма доходов которых составляет менее 20 тысяч фунтов стерлингов в год, что довольно скромно для Великобритании, признались, что привязаны к своим домам и вещам, а значит, наименее открыты для всего нового. Какой путь приведет вас к богатству? Проверьте себя с помощью нашего нового теста.

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