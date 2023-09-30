Этот тест ответит, какой знак Зодиака должен быть у вашего идеального парня

Желание знать, что произойдет в будущем, было свойственно людям во все времена. Помимо магии, за несколько тысяч лет до нашей эры на Ближнем Востоке зародилась астрология. Жрецы, практикующие этот вид предсказаний, не только делали прогнозы на будущее по расположению небесных светил, но и искали взаимосвязь между необычными космическими явлениями (затмениями, полнолуниями, кометами и т.д.) с происходящим на земле. Изначально астрология была тесно взаимосвязана с астрономией. Специально для жрецов на Ближнем Востоке был разработан математический инструментарий, позволяющий точно рассчитать движение планет и звезд. Вскоре знания астрологов достигли такого расцвета, что они смогли составлять лунные и и солнечные календари. Привычная современному человеку персонализированная астрология возникла примерно в 5 веке до нашей эры. Прежде жрецы уделяли больше внимания будущему мира, отдельно взятой страны или города. Только в эллинистический период астрологи начали активно работать над персональными гороскопами. Звезды говорят, что своего идеального возлюбленного можно найти по знаку зодиака. Ответьте на вопросы теста и узнайте, под каким созвездием появился на свет ваш принц.

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