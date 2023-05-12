Этот тест ответит, какой он, мужчина вашей мечты

Словосочетание “идеальный мужчина” в какой-то степени можно считать оксюмороном. Ведь, с одной стороны, идеал - это нечто такое, на что равняются все окружающие, образец, с другой же стороны - представления о мужчине мечты у каждого свои, на них-то девушки как раз и ориентируются при выборе партнера. Учитываются не только внутренние качества, но и внешние параметры, в том числе рост. По наблюдениям специалистов, в каждой стране свой взгляд на то, каким должен быть идеал - высоким, как дядя Степа, или коренастым. Самые высокие парни, согласно международной статистике, появляются на свет в Дании - средний рост здесь составляет примерно 181,4 сантиметра. На втором месте рейтинга расположилась Германия, где представители сильного пола могут похвастаться ростом в 179,9 сантиметра. Третье место разделили между собой Франция и Норвегия, в которых среднестатистический мужчина составляет 179,7 сантиметра в высоту. Один из самых скромных показателей - в Йемене, где в среднем мужчины достигают роста в 159,9 сантиметра.

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