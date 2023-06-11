Этот тест ответит, какой день недели для вас самый удачный

“Братьев этих ровно семь, вам они известны всем. Каждую неделю кругом ходят братья друг за другом”, - совсем нетрудно догадаться, единственно верным ответом на эту забавную загадку являются дни недели. "Имена" каждого из них настолько привычны нам, что порой мы даже не задумываемся, а откуда они, собственно появились и почему именно такие. А правда, почему? Как говорят ученые, название “понедельник” тесно связано со старославянским смыслом, которое имело слово “неделя” - прежде оно обозначало воскресенье. Поэтому понедельник был первым днем идущим после “недели”. Вторник получил свое "имя" потому, что это второй по счету день седмицы. Среда несет в себе понятие “посередине недели”, и хотя у современного человека это может вызывать недоумение, мол, это всего лишь третий день, на самом деле серединой является четверг, на самом деле здесь нет ничего удивительного. У наших предков отчет недели начинался не с привычного понедельника, а с воскресенья, а значит, среда как раз располагалась ровно посередине недели. Четверг и пятница - это четвертый и пятый дни соответственно, суббота уходит корнями к древнееврейскому “саббат” (или “шабат”), а воскресенье стало так называться из-за того, что, согласно преданиям, в этот день воскрес Иисус Христос.

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